Солопанов: вроде выиграли матч, в то же время заняли второе место

Защитник юниорской сборной U17 Никита Солопанов подвёл итоги Турнира пяти наций, на котором команда заняла второе место.

«Настроение в раздевалке после игры непонятное. Вроде выиграли матч, в то же время заняли второе место. Перед игрой знали, что побеждать нужно в основное время, так что после этой пропущенной шайбы за 25 секунд до конца настроение сразу обрушилось.

Именно игру против Швеции я бы выделил на турнире больше всего. Потому что весь матч был «от ножа», команда не сломалась после пропущенной в концовке шайбы и в итоге смогла довести его до победы.

В концовке основного времени, думаю, не хватило концентрации. Тренеры сказали нам, что нужно выстоять, но в начале третьего периода получилось ненужное удаление, которое чуть надломило команду, и мы не смогли доиграть до конца. Ни в коем случае не играли на удержание счёта, тренеры сказали нам действовать спокойно, продолжать атаковать, в то же время не забывать про оборону и возвращаться впятером назад. Старались выполнять эту установку», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

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