Сборная России U17 обыграла шведов и заняла второе место на Турнире пяти наций

В заключительном матче Турнира пяти наций юниорская сборная России до 17 лет в овертайме вырвала победу у команды Швеции со счётом 5:4. Россияне финишировали на турнире вторыми, пропустив вперёд команду Швеции. На третьем месте остановились финны. По итогам турнира были названы лучшие игроки. В составе сборной России Дмитрия Завгороднего отметили как лучшего нападающего, на его счету пять заброшенных шайб.Сборная России уступила сопернику начало встречи и пропустила первой. Но Дмитрий Завгородний во второй половине первой двадцатиминутки оформил дубль и вывел нашу команду вперёд перед перерывом.Во втором периоде сборная России забросила ещё два гола и довела преимущество до комфортного — 4:2. Шайбы у Никиты Охотюка и нападающего Данила Гизатуллина.Но в третьем игровом отрезке шведам всё же удалось переломить матч. За 23 секунды до конца третьего периода соперники сравняли счёт и перевели игру в овертайм, что автоматически обеспечило им первое место. В пятиминутном дополнительном периоде сильнее оказались подопечные Александра Зыбина. Победную шайбу в самой его концовке забросил Павел Корешков.