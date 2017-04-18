Кулёмин, Аляев и Суханов продлили контракты с «Торпедо»

Нападающий Вячеслав Кулёмин, защитник Артём Аляев и голкипер Андрей Суханов подписали новые соглашения с «Торпедо». Об этом информирует официальный сайт нижегородской команды Континентальной хоккейной лиги. Аляев и Суханов подписали двусторонние контракты, Кулёмин – односторонний. Все соглашения рассчитаны на два года.

Кулёмин в минувшем сезоне набрал 10 очков в 60 матчах, на счету Аляева 36 матчей и 9 очков. Суханов в сезоне-2016/17 не провёл ни одного матча на уровне Континентальной хоккейной лиги.