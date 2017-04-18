В управленческом штабе минского «Динамо» произошли изменения

Исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора минского «Динамо» назначен Сергей Опимах, заместителем генерального директора по экономическим вопросам стал Дмитрий Нагайченко.

«Павлу Леонидовичу Бурбе было предложено продолжить работу в клубе, однако он принял решение не продлевать контракт. Таким образом, руководство клуба доверило должность первого заместителя генерального директора, пока в статусе исполняющего обязанности, Сергею Опимаху. Этот специалист давно трудится в «Динамо-Минск», накопил большой опыт, и хотя он никогда не был на первых ролях, но выполнял большой объём работы, незаметный широкой публике. У меня нет сомнений, что он достойно справится с поставленными задачами. В круг обязанностей Сергея Николаевича будут входить спортивные вопросы, формирование команды на следующий сезон. Он должен будет оказать квалифицированную помощь тренерскому штабу в подборе игроков.

Кроме того, чуть раньше в клубе появился заместитель генерального директора по экономическим вопросам. Им стал Дмитрий Нагайченко, ранее возглавлявший наш филиал в Молодечно. Дмитрию Дмитриевичу удалось хорошо себя там проявить. Решение экономических вопросов, задача зарабатывания денег является важнейшей для нашего клуба. Я надеюсь, что новый человек на этом направлении придаст «Динамо-Минск» необходимый импульс развития», — прокомментировал назначения генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Анатолий Курилец.