Липанов: у юниорской сборной России одна задача на ЧМ – только золото

Капитан юниорской сборной России Алексей Липанов прокомментировал победу над командой Чехии (5:4 ОТ) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. В четвертьфинале россияне сыграют со сверстниками из Словакии.

«Игра была тяжёлая, равная, доволен тем, как все бились. Настраивались хорошо, соперник посильнее был, чем вчера, вязкая игра, постоянно зацепки. Было удивление в конце, когда они при 4:4 сняли вратаря, но потом тренеры объяснили, что им нужно выиграть в две шайбы. Бывает какая-то расслабленность после того, как забиваем голы. Думаем, что всё в наших руках, и так получается, к сожалению. Вратаря Максима Жукова поддержали, невозможно тащить все броски, он же не робот.

Потихоньку набрали ход, с каждой игрой прибавляем. Коллектив создаётся, атмосфера другая в раздевалке, все подбадриваем друг друга. Не имеет для нас значение то, что будем играть против домашних трибун в четвертьфинале со словаками, ко всему привыкли. В этом году, думаю, все ошибки прошлого четвертьфинала исправим, у нас одна задача – это только золото.

Безумно рад, что «Динамо» Балашиха выиграло Братину, хочу поздравить команду от всего сердца. Мы следили за ними, постоянно спрашивали, как у них дела, как атмосфера», — передаёт слова Липанова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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