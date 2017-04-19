Ворачек, Киндл, Коварж и Филиппи присоединятся к сборной Чехии

На следующей неделе к сборной Чехии присоединятся четыре хоккеиста. Речь идёт о защитнике Якубе Киндле, а также нападающих Якубе Ворачеке, Яне Коварже и Томаше Филиппи.

Киндл в сезоне-2016/17 провёл 39 матчей за «Флорида Пантерз» в НХЛ — на его счету 4 голевых паса в регулярном чемпионате. Ворачек провёл за «Филадельфия Флайерз» 82 матча и набрал в них 41 очко. Коварж и Филиппи в составе «Магнитки» уступили в финале розыгрыша Кубка Гагарина СКА. На счету Коваржа 88 очков в 77 матчах, Филиппи набрал 32 очка в 76 матчах.