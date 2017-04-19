Льюис: Степанов отчислен из тренировочного лагеря, но двери я не закрываю

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис отчислил нападающего Андрея Степанова из тренировочного лагеря национальной команды. Тренер отметил, что в будущем форвард сборной может быть возвращён в команду. Причины отчисления 31-летнего Степанова пока неизвестны.



«Решение по Степанову принято, и оно не изменилось. В этом тренировочном кэмпе вы его не увидите. А в будущих — всё возможно. Ни для кого я двери в сборную не закрываю», — приводит слова Льюса Tribuna.com.



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