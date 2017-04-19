Дебур: «Эдмонтон» допускает вольности в силовом хоккее, «Шаркс» его наказали

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился мнением об реализации большинства в исполнении своей команды. В четвёртом матче серии плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз» (7:0) «акулы» забили четыре гола за восемь попыток.



«Это важно. Они пытаются играть в силовой хоккей и допускают вольности. До этого вечера мы не могли заставить их платить за это. Не секрет, что мы становимся лучше и лучше в этом компоненте, в то время как наши ключевые игроки поправляются после травм», — приводит слова Дебура официальный сайт лиги.