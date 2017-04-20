«Анахайм» вышел в полуфинал конференции, обыграв «Калгари» в 4-м матче серии

«Анахайм Дакс» на выезде переиграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:1 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции. «Дакс» одержали победу в серии — 4-0.

Гости вышли вперёд усилиями Патрика Ивза (6-я минута), а Нейт Томпсон удвоил преимущество «Анахайма» (7). Во втором периоде Шон Монахан отквитал одну шайбу (37, в большинстве), а в концовке за «Дакс» отличился Райан Гецлаф (60, в пустые ворота).

Во втором раунде «Анахайм» сыграет с победителем пары «Эдмонтон Ойлерз» — «Сан-Хосе Шаркс».