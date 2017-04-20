ЦСКА продлил контракт с защитником Блажиевским на два года

Московский ЦСКА продлил контракт с защитником Артёмом Блажиевским, сообщается на официальном сайте клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.

23-летний воспитанник ЦСКА в составе «Красной Армии» стал обладателем Кубка мира среди молодёжных команд в 2011 году и дважды становился серебряным призёром МХЛ – в 2012 и 2014 годах.

В КХЛ Артём дебютировал в сезоне-2014/15 за нижегородское «Торпедо», за которое провёл 46 матчей. Перед сезоном-2015/16 Блажиевский вернулся в ЦСКА и провёл 57 встреч в регулярных чемпионатах, набрав 16 (5+11) очков и 45 минут штрафа при показателе полезности «+18», и 13 матчей в плей-офф, в которых отметился одной передачей, 6 минутами штрафа и показателем полезности «0». В сезоне-2015/16 Артём вместе с ЦСКА стал серебряным призёром КХЛ и чемпионата России.