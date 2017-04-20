«Авангард» обменял права на Сергея Калинина в СКА

Хоккейный клуб «Авангард» обменял права на нападающего Сергея Калинина в СКА на денежную компенсацию. Об этом сообщается на официальном сайте омского клуба.

Ранее президент СКА Геннадий Тимченко сообщил, что «армейский» клуб ведёт с форвардом переговоры о возвращении в Россию.

Калинин уехал из «Авангарда» после сезона-2014/15 и подписал контракт с «Нью-Джерси Дэвилз», а в текущем сезоне перешёл в «Торонто Мэйпл Лифс». В 19 матчах АХЛ он набрал 4 (2+2) очка. В НХЛ на его счету 121 матч, в которых он набрал 19 (10+9) очков.