Гибсон: с каждой игрой в плей-офф «Анахайм» становится лучше

Голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон прокомментировал уверенную победу в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли – 2017 над «Калгари Флэймз» (4-0).



«С каждой игрой мы становимся всё лучше и лучше. Как мне кажется, команда, которая по ходу плей-офф прибавляет и становится сильнее, значительно чаще добивается успеха.

Некоторые наши хоккеисты сейчас травмированы. Хорошо, что у нас будет время на отдых, который совершенно точно не повредит", – приводит слова Гибсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.