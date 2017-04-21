Капитан «Нефтехимика» Геннадий Столяров продолжит карьеру в «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Геннадий Столяров будет выступать за нижегородское «Торпедо».



30-летний хоккеист в минувшем регулярном чемпионате провёл 49 матчей, в которых сумел отметиться 22 (5+17) результативными баллами при показателе полезности "+3" и 12 минутах штрафного времени, проводя в среднем на льду по 19 минут за матч.



Напомним, команда из Нижнекамска в завершившемся сезоне не сумела попасть в плей-офф Кубка Гагарина, заняв 10-е место в конференции.