Малкин набирает очки во всех матчах плей-офф, он пока лучший бомбардир

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (5:2,) сделал три голевые передачи. Счёт в серии стал, таким образом, 4-1, действующий обладатель Кубка Стэнли вышел в следующий раунд плей-офф.

Российский хоккеист набирал очки (2+9) во всех 5 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. С 11 очками Малкин продолжает лидировать в гонке бомбардиров нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, опережая своего одноклубника Фила Кессела на 2 очка.