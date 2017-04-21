«Питтсбург» вышел в полуфинал конференции после домашней победы над «Коламбусом»

«Питтсбург Пингвинз», проиграв один выездной матч серии первого раунда плей-офф Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс», завершил серию дома уверенной победой со счётом 5:2. Общий счёт — 4-1 в пользу «пингвинов».

Хозяева быстро добились комфортного перевеса — первую шайбу забросил Фил Кессел, затем дубль оформил Брайан Раст. Голы Вильяма Карлссона и Буна Дженнера на некоторое время вернули интригу, но затем «Питтсбург» восстановил своё преимущество в два гола благодаря шайбам Сидни Кросби и Скотта Уилсона. Россиянин Евгений Малкин отметился очками в трёх атаках своей команды.

В полуфинале конференции «Питтсбург» сыграет с победителем противостояния «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс». В этой серии счёт пока равный — 2-2.