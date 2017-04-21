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«Питтсбург» вышел в полуфинал конференции после домашней победы над «Коламбусом»

21 апреля 2017, пятница. 04:45. Хоккей

«Питтсбург Пингвинз», проиграв один выездной матч серии первого раунда плей-офф Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс», завершил серию дома уверенной победой со счётом 5:2. Общий счёт — 4-1 в пользу «пингвинов».

Хозяева быстро добились комфортного перевеса — первую шайбу забросил Фил Кессел, затем дубль оформил Брайан Раст. Голы Вильяма Карлссона и Буна Дженнера на некоторое время вернули интригу, но затем «Питтсбург» восстановил своё преимущество в два гола благодаря шайбам Сидни Кросби и Скотта Уилсона. Россиянин Евгений Малкин отметился очками в трёх атаках своей команды.

В полуфинале конференции «Питтсбург» сыграет с победителем противостояния «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс». В этой серии счёт пока равный — 2-2.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
21 апреля 2017, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
5 : 2 1:0, 2:2, 2:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Кессел (Шульц, Малкин) – 09:07 (5x4), 2:0 – Раст (Кессел, Малкин) – 21:07 (5x5), 3:0 – Раст (Хэйнси) – 23:50 (5x5), 3:1 – Карлссон (Ганье) – 29:30 (5x5), 3:2 – Дженнер (Джонс, Аткинсон) – 32:24 (5x4), 4:2 – Кросби (Малкин, Кессел) – 45:31 (5x4), 5:2 – Уилсон (Дейли, Шири) – 46:22 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
21 апреля 2017, пятница
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