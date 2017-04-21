Торторелла: мы должны зализать раны и извлечь уроки из серии с «Питтсбургом»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал вылет своей команды из плей-офф НХЛ.

«Давайте отдадим должное «Питтсбургу». Это хорошая команда, это хорошо управляемая команда. Их лучшие игроки доставляли нам много проблем, они определяли разницу.

У нас сегодня было порядка 30 моментов, и это невообразимо. Нам нужно было извлечь выгоду из этого, но мы этого не сделали. А они – сделали, использовали свои возможности.

Все наши игроки старались. Мне нравится наша команда. Да, у нас есть некоторые моменты, в которых мы должны быть лучше. Но мне нравится наша команда. Сейчас мы должны зализать раны и извлечь уроки из этой серии. Но я уже сейчас не могу дождаться следующего сезона», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.