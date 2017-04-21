А. Юдин: в России переоценивают заокеанский хоккей, тот же Ягр трусы возит

Серебряный призёр чемпионата мира—2002 Александр Юдин прокомментировал обмен прав на форварда системы «Торонто Мэйпл Лифс» Сергея Калинина из «Авангарда» в СКА. Также Юдин порассуждал на тему переоценённости НХЛ в России.

«Сделка между СКА и «Авангардом» совершенно не удивила. Калинин — чемпион мира в Минске, человек, который в сборной Олега Знарка всегда проходил в состав. Учитывая политику и возможности СКА, было ясно, что рано или поздно клуб Калинина приобретёт.

Калинин — чемпион мира, хоккеист в расцвете сил. Но я не могу сказать, что он — форвард, вокруг которого можно строить команду. Скорее игрок второго-третьего звена. На вырученную сумму «Авангард» сможет приобрести двух-трёх крепких, рабочих хоккеистов, которых ценит новый тренер команды Андрей Скабелка и которые нужны омскому клубу на этом переходном этапе. Так что такая сделка — хороший хоккейный бизнес для обеих сторон.

Омское расставание с титулом топ-клуба прошло года четыре назад, когда «Авангард» доигрался до того, что не вышел в плей-офф. С тех пор в клубе сменилось руководство, и Омску пришлось привыкать к новой финансовой реальности, когда есть СКА, ЦСКА, Магнитогорск — и только потом идут остальные команды.

Меня радует, что мы понемногу перестраиваемся и уже не позволяем иностранцам вытирать о нас ноги. Запомнилась недавняя история Соботки. Прошлым летом «Авангард» сделал большое дело для всей нашей Лиги. Агенты чеха выкручивали Омску руки, брали на испуг, но «Авангард» заставил Соботку уважать действующий контракт в КХЛ, который игроку пришлось отработать — и только после окончания нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина уехать за океан. Во времена Ягра в России легионерам компенсировали расходы на казино. Теперь же ведущих легионеров КХЛ учим профессиональной жизни. Для меня североамериканский хоккей всегда был и всегда будет хоккеем номер два — после российского. Мы в России переоцениваем заокеанский хоккей. Да, там отличная картинка, много шоу, различных внешних эффектов. Но ничего магического в НХЛ нет. Это доказывает Ягр, который уже трусы возит. Но ничего магического в НХЛ нет. Наша проблема — в недооценке своих сил, в психологии, в забитости. Не хватает нынешнему поколению игроков уверенности, наглости, агрессии. Это меня угнетает», — цитирует Юдина Russia-Hockey.