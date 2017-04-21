Владелец «Баффало»: поиск замены Мюррею И Байлсме начинается незамедлительно

Владелец «Баффало Сэйбрз» Терри Пегула прокомментировал увольнение генерального менеджера клуба Тима Мюррея и главного тренера Дэна Байлсмы.

«Проанализировав прошедший сезон и будущее клуба, мы с Ким (Пегула, совладелица «Сэйбрс» – прим. ред.) решили освободить Мюррея и Байлсму от своих обязанностей. Хотим поблагодарить Тима и Дэна за проделанную работу и большие усилия, которые они прилагали за время в клубе. Желаем им удачи. Процесс поиска их замены начинается незамедлительно», – цитирует Пегулу официальный сайт НХЛ.