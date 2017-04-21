Кенневилль: «Чикаго» недостаточно хорошо действовал в ряде компонентов

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэл Кенневилль прокомментировал вылет своей команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии с «Нэшвилл Предаторз» 0-4.

«Стоит отдать им должное. Они сыграли просто здорово. Мне кажется, мы недостаточно хорошо действовали в целом ряде компонентов. Мы могли больше владеть шайбой, проиграли множество единоборств один в один, неудачно играли у ворот, много бросали мимо и часто теряли шайбу. Это комплекс факторов. Мы должны были играть лучше», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.