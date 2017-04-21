«Нэшвилл» выбил «Чикаго» из плей-офф, одержав победу в 4-м матче серии

«Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:1 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф. «Предаторз» одержали победу в серии — 4-0.

Во втором периоде за «Нэшвилл» отличился Роман Йози (29-я минута), после чего Колтон Сиссонс удвоил преимущество хозяев (49), а затем дубль оформил Йози (51). На 55-й минуте в большинстве Джонатан Тэйвз отквитал одну шайбу, а финальный счёт в матче установил Виктор Арвидссон (59, в пустые ворота).

Нападающий «Чикаго» Артемий Панарин отметился голевой передачей.

В полуфинале Западной конференции «Нэшвилл» сыграет с победителем пары «Миннесота» — «Сент-Луис».