Гомоляко: на ЧМ должны играть Бобровский и Василевский, нужны опытные вратари

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением о том, кто из российских вратарей должен поехать на чемпионат мира.

«Сергей Бобровский отлично проявил себя в этом сезоне. Он, наверное, приедет в сборную. В команде будут Бобровский и Василевский, кому-то из них должны отдать тренеры предпочтение. Шестёркин и Сорокин? Давать шанс можно, но сейчас задача — не только подготовиться к Олимпийским играм, но выиграть чемпионат мира. Конечно, должен играть более опытный вратарь на мировом первенстве. Сорокин и Шестёркин — оба молодые и перспективные голкиперы, у них ещё будет время проявить себя. А сейчас больше шансов играть есть у Бобровского и Василевского», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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