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Стэплтон стал игроком команды второй швейцарской лиги

21 апреля 2017, пятница. 15:50. Хоккей

Нападающий Тим Стэплтон перешёл в швейцарский клуб «Ольтен». Об этом информирует swisshockey. «Ольтен» выступает во второй по силе швейцарской лиге.

Хоккеист подписал контракт, рассчитанный на следующий сезон и предусматривающий возможность продления ещё на один год.

Стэплтон известен по выступлению в Континентальной хоккейной лиге. В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за «Спартак». Также Стэплтон выступал за минское «Динамо», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Магнитку». Всего на уровне КХЛ игрок набрал 116 (63+53) очков в 198 матчах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Тим Стэплтон
Новости. Хоккей
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