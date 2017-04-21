Стэплтон стал игроком команды второй швейцарской лиги

Нападающий Тим Стэплтон перешёл в швейцарский клуб «Ольтен». Об этом информирует swisshockey. «Ольтен» выступает во второй по силе швейцарской лиге.

Хоккеист подписал контракт, рассчитанный на следующий сезон и предусматривающий возможность продления ещё на один год.

Стэплтон известен по выступлению в Континентальной хоккейной лиге. В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за «Спартак». Также Стэплтон выступал за минское «Динамо», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Магнитку». Всего на уровне КХЛ игрок набрал 116 (63+53) очков в 198 матчах.