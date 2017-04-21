Пачкалин: Епанчинцев созрел для работы в КХЛ и хочет себя проявить

Директор СШОР «Спартак» Виктор Пачкалин поделился мнением о назначении Вадима Епанчинцева главным тренером красно-белых. Епанчинцев входил в тренерский штаб Пачкалина в сезоне-2011/12, когда тот возглавлял «Спартак».

«Вадим умеет найти подход к ребятам, хорошо знает хоккеистов. Отдельно стоит отметить, что он спартаковец, поэтому целиком и полностью переживает за клуб. Уверен, Вадим приложит все силы и знания для того, чтобы после такого долгого перерыва команда попала в плей-офф и чтобы благодаря этому у всех болельщиков «Спартака» было отличное настроение. Безусловно, самое главное в данный момент – хорошо проведённая селекция. Создать команду не так легко, поэтому нужно брать хоккеистов не только по их игровым качествам, но и по их характеру, чтобы внутри коллектива был костяк, который вёл бы за собой всю команду. Вадим должен это организовать, и, думаю, он сможет это сделать.

Конечно, он уже созрел для работы главным тренером КХЛ. Пора давать работать тем, кто хочет по-настоящему проявить себя. Тренируют те же Квартальнов, Скабелка, можно в этот список добавить ещё человек пять. При этом кого бы руководство нашего клуба ни назначило на эту должность, это всё равно риск. Слишком большое давление. Поэтому лучше поставить своего человека, которого все знают, который хочет себя проявить, у которого есть огромная мотивация", — цитирует Пачкалина пресс-служба клуба.