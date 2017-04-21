Проворов дебютирует за олимпийскую сборную России в матче со Швейцарией

Тренерский штаб олимпийской сборной России определился с составом на матч со Швейцарией. Встреча состоится в Фрибурге, начало в 21:15 мск. Защитник Иван Проворов проведёт дебютный матч в составе взрослой сборной. Ранее он выступал на молодёжных чемпионатах мира (2015, 2016).

Сборная России:

Сорокин (Кареев);

Науменков — Миронов, Телегин — Андронов — Бурдасов;

Киселевич — Гавриков, Шумаков — Шалунов — Санников;

Арзамасцев — Ожиганов, Мамин — Светлаков — Ничушкин;

Проворов — Любушкин, Голышев — Ткачёв — Любимов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Россия.