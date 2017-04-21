Соколов: игроки «Реактора» в подавленном состоянии, но нужно бороться

Главный тренер «Реактора» Александр Соколов прокомментировал поражение от «Красной Армии» в третьем матче финала Кубка Харламова (2:7, 0-3 в серии).

«Сегодня «Красная Армия» переиграла нас, мы уступили в третьем матче подряд. Они здорово играют, просто приятно смотреть, молодцы. Мы пытались что-то противопоставить. Можно найти много причин — неудачная игра вратарей, реализация, ещё что-то. Нас постоянно обыгрывают один в один, появляется пространство, а в составе „армейцев“ предостаточно мастеровитых игроков, способных решить эпизод. Мы так сегодня сыграть не смогли.

Тем не менее серия идёт до четырёх побед. Посмотрим, какая будет ситуация завтра. Ребята в подавленном состоянии, но нужно бороться, серия закончится только после того, как будет выигран четвёртый матч. Команда соперника играет очень активно. Нельзя тихонечко посылать шайбу по борту в своей зоне — нам так сегодня три или четыре раза забили. Второй период мы играли более-менее на равных, а четвёртый гол нас надломил. «Реактор» сам на себя не похож в финальной серии, но завтра будем биться», — цитирует Соколова пресс-служба МХЛ.