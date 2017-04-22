Кадри: я не совсем уверен, что был рад возвращению Овечкина на лёд

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри объяснил свой силовой приём в адрес капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в конце первого периода пятого матча серии (2:1 ОТ, 3-2 в серии). После этого силового приёма россиянин не смог самостоятельно покинуть площадку, но вернулся в игру во втором периоде.



«Мне казалось, что я забрал шайбу, и я пытался его остановить, но Овечкин постарался уйти от столкновения. У меня не было умысла нанести травму, я не выцеливал специально, чтобы ударить в колено. Это очень чувствительная область, но он вернулся. Он бегал, когда вернулся, так что он должен быть в порядке.



Удивился ли я его возвращению в строй? Не совсем уверен, что я был так уж рад его возвращению. Конечно, я очень уважаю этого парня. Но я бы обманывал, если бы заявлял, что мне не хотелось снизить его активность, забрать часть его энергии. Он постоянно вбрасывал шайбу и кружил около наших защитников. В конце концов, у меня не было выбора, я должен был его сдержать и попытаться помочь своим защитникам. Я надеялся, что с ним всё будет в порядке. Я не хотел наносить ему травму, рад, что он вернулся», — приводит слова Кадри Russian Machine Never Breaks.