Коваленко: для хоккеиста ОИ — пик карьеры, а для руководства НХЛ — только бизнес

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением об отказе НХЛ от участия в Олимпийских играх – 2018.



«Я как олимпийский чемпион прекрасно понимаю, что Зимние игры — пик в карьере любого хоккеиста. А вот для профсоюза НХЛ, для его руководителей, узкоспециализированных юристов, нет ничего личного и даже спортивного — только бизнес. Это особенность НХЛ — лиги, которая в масштабах мирового хоккея является государством в государстве. Тогда как в Европе и, в частности, в России все вопросы, связанные с турнирами на международном уровне, регулируются ИИХФ.

Иначе говоря, здесь нет правых и виноватых. Каждый функционер — в том числе профсоюзный — действует по законам своих корпораций, а эти законы в Европе и Америке абсолютно разные. Поэтому сравнивать НХЛ ПА и наш профсоюз не совсем логично», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.