Шахрайчук: бросилось в глаза, что «Кузня» пытается играть по устаревшей системе

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Вадим Шахрайчук поделился первыми впечатлениями от работы с командой.



«Что бросилось в глаза на тренировках и двусторонних матчах — команда пытается играть в хоккей по устаревшей системе. Со множеством поперечных передач в своей и средней зоне, при этом происходит много потерь шайбы. Много возни в углах площадки, мало силовой борьбы. Мы будем стараться прививать команде другой хоккей.



Состав команды однозначно претерпит изменения. Как говорил когда-то президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев: «Побеждают злые и голодные». Мы будем стараться сохранить нынешних лидеров команды, плюс планируем пригласить пятерых легионеров, преимущественно североамериканцев. Будем активно привлекать молодёжь из «Кузнецких Медведей». Есть желание также подписать пару опытных известных российских игроков на ключевые позиции. Хочется создать по-спортивному злую и боевую команду. Даже если соперник будет выигрывать у нас, то это должно ему даваться с кровью, синяками и шишками. Плюс ко всему наша команда должна быть дисциплинированной во всех аспектах», — цитирует Шахрайчука официальный сайт клуба.