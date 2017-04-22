Наместников вошёл в состав сборной России на второй матч со Швейцарией

Стал известен состав олимпийской сборной России на второй матч со Швейцарией в рамках Еврочелленджа, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Встреча начнётся в 18.45 по московскому времени, в первом матче россияне уступили сопернику со счётом 1:2.

Сорокин (Кареев);

Михаил Науменков — Андрей Миронов (А); Иван Телегин – Сергей Андронов (А) – Антон Бурдасов;

Богдан Киселевич — Владислав Гавриков; Сергей Шумаков – Максим Шалунов – Степан Санников (К);

Захар Арзамасцев — Игорь Ожиганов; Анатолий Голышев – Андрей Светлаков – Валерий Ничушкин;

Иван Проворов – Максим Чудинов; Максим Мамин – Владислав Наместников – Роман Любимов.