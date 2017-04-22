«Красная Армия» одолела «Реактор» в четвёртом матче и завоевала Кубок Харламова

«Красная Армия» одержала победу над «Реактором» в четвёртом матче финальной серии плей-офф МХЛ и завоевала Кубок Харламова. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 2:1. «Армейцы» выиграли серию с общим счётом 4-0.

Павел Подлубошнов открыл счёт в первом периоде. Гости смогли отыграться в заключительной трети благодаря голу Булата Нибуиллина, однако за пять минут до финальной сирены Иван Силаев вновь вывел «армейцев» вперёд, его шайба и стала победной.

«Красная Армия» становится чемпионом МХЛ второй раз, в сезоне-2010/11 они уже завоёвывали кубок.