Соколов: не думаю, что «Реактору» стоит стыдиться этого серебра

Главный тренер «Реактора» Александр Соколов подвёл итоги финальной серии Кубка Харламова, в которой его подопечные проиграли «Красной Армии» со счётом 0-4.

«Поблагодарил ребят за сезон, за самоотдачу. У нас главное выражение в команде – нам нужны парни, которые будут играть за фамилию на спине и эмблему на груди. Это они и делали. Бились за «Реактор», за город. Не без огрехов, но, в целом, достойно прошли дистанцию. Почему не снял медаль? Я не пытаюсь никого осудить, мы носим то, что мы заслужили. Мы заслужили серебро, поэтому не вижу причин снимать медаль. Заслужил золотом – надень золото. Не заслужил — зачем серебро снимать? Хотелось бы, конечно, большего, но не думаю, что нам стоит стыдиться этого серебра.

Нам не хватило того, что когда мы бросали – попали в штангу. А когда бросал соперник – мы получили последний гол. Вот этого и не хватило. Первые игры финальной серии было такое впечатление, что у «Реактора» какой-то рубильник выключили, не были похожи сами на себя. Тем не менее, первую игру могли зацепить, но при счёте 3:3 получили очень обидный гол. Много невынужденных ошибок, вратари, игравшие здорово весь плей-офф, смотрелись не так уверенно в финале. Хотели бы извиниться за то, что такие счета были в финале. Сегодня не играли лидеры 1996 года, но ребята всё равно оказали достойное сопротивление. «Красную Армию» с победой, они победили заслуженно. Мощный коллектив, а мы просто горды тем, что участвовали в финале. У нас, в отличие от них, есть, к чему стремиться. Нам остался один шаг до золота», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.