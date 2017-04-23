А. Медведев: Ковальчук продолжит карьеру в СКА, вариантов с НХЛ не рассматривает

Член совета директоров СКА Александр Медведев опроверг информацию, появившуюся в североамериканских СМИ, согласно которой форвард «армейцев» Илья Ковальчук в следующем сезоне собирается вернуться в НХЛ. Напомним, что контракт нападающего с клубом заканчивается 30 апреля.

«Мы уже говорили, что Ковальчук, Шипачёв и Дадонов продолжат свою карьеру в СКА. Насколько я знаю, из-за того, что НХЛ запрещает своим игрокам ехать на Олимпиаду, Ковальчук вариантов с НХЛ даже не рассматривает», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 34-летний нападающий провёл 60 матчей, в которых 32 шайбы и отдал 46 результативных передач. Показатель полезности «+28».

В плей-офф Ковальчук провёл 18 встреч, отметившись шестью голами и тремя передачами. Коэффициент полезных действий «-1». Вместе со СКА Ковальчук выиграл кубок Гагарина.

Канадские СМИ: Ковальчук раздумывает о возвращении в НХЛ