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Карнаухов: я бы рад был звонку Лукашенко, поговорил бы с ним

23 апреля 2017, воскресенье. 12:54. Хоккей

Форвард «Красной Армии» Павел Карнаухов прокомментировал победу в розыгрыше Кубка Харламова.

«Победили «Реактор», потому что были лучше готовы, больше хотели победить. Понятно, что счёт в серии 4-0, но в плане игры в каждом матче было очень непросто. Мы хотели закончить всё в четвёртом матче на своей арене, потому что никто не хотел лететь обратно в Нижнекамск.

Сейчас все шутят, спрашивают, позвонил ли мне Александр Лукашенко. Отвечаю: не звонил. Я даже и не знаю, что сделал бы, если бы он позвонил. Хотелось бы этого, конечно, я бы рад был звонку, поговорил бы с ним.

Хочу сказать, что всё-таки молодцы пацаны у «Реактора». Тем, с кем знаком, так и сказал, что они молодчики, потому что бились до конца, и это заслуживает уважения. После трёх матчей общая разница шайб была 20-7, другая команда сдалась бы, а они выдали отличный четвёртый матч, он стал самым сложным в серии для нас, реально приятно было играть. Победа в тяжёлой борьбе гораздо приятнее победы с крупным счётом, пусть и сил отнимает больше», – сказал Карнаухов.

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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МХК Красная Армия МХК Реактор
Новости. Хоккей
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