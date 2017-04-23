Морозов: «Крылья Советов» можно сохранить, если будет найден новый спонсор

Президент «Крыльев Советов» управляющий директор МХЛ Алексей Морозов сообщил, что предыдущий спонсор не будет поддерживать клуб. Ранее сообщалось, что «Крылья» могут пропустить следующий сезон из-за проблем с финансированием.

«Ситуация с «Крыльями» тяжёлая — у компании, с которой мы подписывали пятилетнее соглашение, поменялось руководство. И новое руководство отказалось вкладываться в спорт. Жизнь стремительно меняется, к сожалению, теперь все по-новому.

Шансов, что прежний спонсор продолжит поддержку, не осталось. Теперь клуб можно сохранить, только если будет найден новый спонсор. Надеюсь, в год семидесятилетия легендарного клуба он будет найден», — сказал функционер.