Виньо: гол Цуккарелло придал «Рейнджерс» сил, сыграно было хорошо

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо после победы в шестом матче первого раунда серии плей-офф с «Монреаль Канадиенс» (3:1, 4:2 в серии) поделился впечатлениями от заброшенной шайбы форварда Матса Цуккарелло. Соперником «рейнджеров» по следующему раунду Кубка Стэнли – 2017 будет победитель пары «Бостон» — «Оттава».



«Хорошо было сыграно. Цуккарелло сблизился с вратарём, заставил его ошибиться и забил. Этот гол придал нам сил», — приводит слова Виньо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.