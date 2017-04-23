Тренер Швеции U18: поражение в матче за бронзу ЮЧМ-2017 – огромное разочарование

Главный тренер юниорской сборной Швеции Торгни Бенделин прокомментировал поражение от сборной России (0:3) в матче за бронзовые медали чемпионата мира.



«Это огромное разочарование. Абсолютно точно. Мы должны были использовать свои шансы. Мы дали им шанс в большинстве – простая ошибка, и они забили. Второй гол случился после ужасной ошибки, они использовали свои моменты. Сборная России здорово играла в защите после этого. У нас было несколько шансов, но мы их не использовали», — передаёт слова Бенделина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

«В следующем году хочу золото». Что говорили юниоры после бронзы на ЧМ Юниорская сборная России впервые с 2011 года завоевала медали на чемпионате мира.