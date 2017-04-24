Определились пары второго раунда Кубка Стэнли, Овечкин сыграет с Малкиным

Стали известны все пары второго раунда Кубка Стэнли сезона-2016/17. На Востоке «Вашингтон Кэпиталз», за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, сразится с «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Кроме того, «Оттава Сенаторз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает Павел Бучневич.

В Западной конференции «Анахайм Дакс» померяется силами с «Эдмонтон Ойлерз» Антона Слепышева, а «Сент-Луис Блюз» с Владимиром Тарасенко, Иваном Барбашёвым и Наилем Якуповым в составе сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

Кубок Стэнли. Второй раунд

Восточная конференция

«Вашингтон Кэпиталз» - «Питтсбург Пингвинз»

«Оттава Сенаторз» - «Нью-Йорк Рейнджерс».

Западная конференция

«Анахайм Дакс» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Сент-Луис Блюз» - «Нэшвилл Предаторз».

Второй раунд Кубка Стэнли начнётся 26 апреля матчами команд Западной конференции.