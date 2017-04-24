Андерсен: «Торонто» есть чем гордиться, но сейчас нам тяжело

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» в серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Канадская команда потерпела поражение в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2-4. «Мэйпл Лифс» попали в плей-офф впервые с 2013 года.

«Пустота в душе. Мы сильно выросли, нам есть чем гордиться, но сейчас нам тяжело. Очень приятно играть в этом городе и в этой команде. Тут невероятная поддержка, это сильно помогает, но сейчас нам тяжело», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.