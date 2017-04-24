Защитник «Вашингтона» Алзнер пропустил очередной матч плей-офф НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Карл Алзнер не принял участия в шестом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Алзнер тренировался с командой во время утренней раскатки, но вскоре покинул лёд. Защитник пропустил четвёртую игру подряд из-за травмы верхней части тела.

В нынешнем сезоне 28-летний хоккеист столичной команды провёл 82 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 13 (3+10) очков.

Триллер в пользу «Вашингтона». Овечкин снова сыграет против Малкина Команда Александра Овечкина обыграла «Торонто» в труднейшем шестом матче серии и вышла во второй раунд, где сыграет с «Питтсбургом» Малкина.

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