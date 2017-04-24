«Автомобилист» сделал обязывающие квалификационные предложения пяти игрокам

«Автомобилист» сделал обязывающие квалификационные предложения вратарю Леониду Фомину, защитникам Владимиру Максимову и Ивану Сушинскому, нападающим Дмитрию Носкову и Андрею Обидину. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

20-летний Фомин провёл за «Авто» 32 матча в регулярном чемпионате, одержав 13 побед с процентом отражённых бросков 91,9 и коэффициентом надёжности 2,42, и три матча в плей-офф, пропуская в среднем 3,78 шайбы за игру и отразив 88,3% бросков.

20-летний Максимов сыграл 38 матчей, набрав 3 (1+2) очка, 20-летний Сушинский провёл 59 матчей, отметившись 15 (2+13) результативными баллами. 19-летний Носков в 64 матчах набрал 40 (10+30) очков. 20-летний Обидин провёл один матч за главную команду, а в 63 играх за «Авто» отметился 56 (25+31) очками.