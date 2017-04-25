Гросс: рады, что вернули Трямкина, Голышев будет лидером атаки «Автомобилиста»

Генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс рассказал о селекции клуба. В ходе регулярного чемпионата в команде произошла смена главного тренера, но уральцы всё равно не попали в плей-офф впервые за последние три сезона.

«Возвращение Трямкина? В начале марта 2016 года сразу после завершения сезона в КХЛ Трямкин отправился в Северную Америку, где подписал двухлетний контракт с «Ванкувером». Мы были на постоянной связи. Когда контракт с «Кэнакс» завершался, канадская сторона пыталась игрока сохранить, предлагала свои варианты, но он выбрал родной «Автомобилист». Сезон начинался для Трямкина не совсем штатно, ему рекомендовали ехать в фарм-клуб, но Никита действовал чётко по контракту, который защищал его от перевода в АХЛ. Он мог вернуться в «Автомобилист» и до 25 декабря, когда в КХЛ закрывались все переходы. Но Трямкин чётко отработал весь срок договора в НХЛ — и затем принял решение. Профессиональный подход. Рады, что вернули своего воспитанника.

Когда «Салават Юлаев» забирал Радулова из «Нэшвилла», это, по большому счёту, была хоккейная политика. Тогда КХЛ должна была мотивировать НХЛ уважать действующие в каждой из двух лиг контракты, что и удалось сделать. В случае с Трямкиным это штатная работа — и прагматичный выбор. 14 апреля Никита прилетел в Екатеринбург, работает в зале, находится в форме. Вызова из сборной не приходило.

У Голышева действующий контракт, в предстоящем сезоне он будет лидером нашей атаки. Достигли принципиальной договорённости с форвардом Франсисом Паре. Контракты с этими игроками подпишем после 30 апреля. Всё остальное — слухи.

Сейчас мы имеем право работать только с теми игроками, которые нам принадлежат. Продлевать контракты, выдвигать квалификационные предложения и так далее. Как с Михновым, Торченюком, Тимашовым. Возвращение Коваржа? Выходили на руководство «Северстали», предлагали варианты обмена, но Череповец голкипера так и не отпустил. Теперь 30 апреля Коварж выходит на рынок свободных агентов», — цитирует Гросса Russia-Hockey.