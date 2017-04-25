Холтби: звено Кузнецова — едва ли не главный фактор победы в серии с «Торонто»

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби порассуждал на тему значимости вклада тройки Евгения Кузнецова в выход во второй кубковый раунд.

«Звено Кузнецова выглядело превосходно на протяжении всей серии. Они в каждом матче создавали большое количество голевых моментов, так что я совсем не удивлён, что Юханнсон в шестой игре забросил две шайбы. Ему долгое время не удавалось забить, но сейчас судьба вознаградила Маркуса за все старания. Их звено стало едва ли не главным фактором, почему мы пробились во второй раунд. Надеюсь, что они продолжат в том же духе с «Питтсбургом».

Хорошо, что мы завершили серию в шестом матче, это дает нам чуть больше времени на отдых, который бесценен на данном отрезке сезона. «Торонто» заставил нас потратить очень много сил, так что здорово получить небольшую передышку перед следующими сражениями», – цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.