ФХР поздравила Третьяка с 65-летием

25 апреля бывшему вратарю ЦСКА и сборной СССР, прославленному хоккеисту, а ныне президенту ФХР и депутату Госдумы Владиславу Третьяку исполнилось 65 лет.

«Миллионы людей во всем мире знают Владислава Александровича как выдающегося хоккеиста, вписавшего немало ярких страниц в историю побед легендарной «Красной машины». Трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, лучший хоккеист ХХ века по версии Международной федерации хоккея, Владислав Александрович запомнился всем болельщикам как символ надежности, отваги и уверенности. Помимо блестящей спортивной биографии в достижениях Третьяка – успешная работа в качестве депутата Госдумы, направленная на развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни в нашей стране.

Владислав Александрович! В качестве президента ФХР и депутата Госдумы вы посвящаете огромное количество сил и энергии развитию нашего любимого вида спорта, его популяризации в регионах и поддержке детско-юношеского спорта. Своим примером вы вдохновляете миллионы мальчишек по всей стране, зажигаете в них стремление к победам. Именно благодаря вашему кропотливому труду у них есть возможность заниматься хоккеем.

Коллектив ФХР от всей души поздравляет вас с 65-летием и желает крепкого здоровья, долголетия, счастья и семейного благополучия. Пусть профессиональная деятельность день ото дня заряжает вас положительными эмоциями и энергией. Счастья Вам, успехов и дальнейших свершений!» – говорится в поздравлении на официальном сайте ФХР.