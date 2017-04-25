В межсезонье «Йокерит» проведёт контрольные матчи с «Куньлунем» и «Сибирью»

«Йокерит» определился с соперниками по контрольным матчам в межсезонье. Об этом информирует официальный сайт финского клуба Континентальной хоккейной лиги. 28 июля финская команда сыграет в Эспоо с «Куньлунем», 2 и 8 августа — с «Сибирью». Также финский клуб примет участие в мемориале Николая Пучкова, который пройдёт в середине августа в Санкт-Петербурге. Новый сезон стартует 21 августа.

В минувшем сезоне «Йокерит» занял восьмое место в Западной конференции КХЛ, а в первом раунде розыгрыше Кубка Гагарина проиграл ЦСКА со счётом 0-4.