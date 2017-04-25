«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Голубевым

Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с 25-летним нападающим Денисом Голубевым. Об этом информирует официальный сайт казанской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Голубев провёл 17 матчей в Континентальной хоккейной лиге за «Ак Барс» и 26 матчей в Высшей хоккейной лиге за «Барс». На уровне Континентальной хоккейной лиги на счету игрока 1 очко, на уровне Высшей хоккейной лиги 16 очков. Казанская команда вылетела из плей-офф на стадии финала Восточной конференции.