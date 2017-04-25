Василевский, Проворов и Кучеров сыграют за сборную России на Чешских играх

Тренерский штаб национальной сборной России определил состав для участия в заключительном этапе Еврохоккейтура – Чешских хоккейных играх.
Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Андрей Кареев;
Защитники: Андрей Миронов, Андрей Зубарев, Артём Зуб, Алексей Береглазов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Виктор Антипин, Антон Белов;
Нападающие: Никита Кучеров, Владислав Наместников, Сергей Мозякин, Анатолий Голышев, Андрей Светлаков, Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Никита Гусев, Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов, Роман Любимов.