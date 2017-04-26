Бэбкок: сейчас Зайцеву нужно отдохнуть

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок рассказал о состоянии здоровья защитника Никиты Зайцева. Российский хоккеист не сможет принять участие в чемпионате мира из-за сотрясения мозга.

«Он был готов играть в плей-офф, но ему нужно время. Он не будет играть на чемпионате мира за сборную и сможет полностью восстановиться. Если вы посмотрите на всю нашу команду, то увидите, что у нас есть много ребят с травмами. Думаю, что для Никиты важно стать здоровым настолько, насколько он может.

Это был большой год для него. Он играл на чемпионате мира в прошлом году, играл на Кубке мира, играл весь год за нас. В этом сезоне он чаще выходил на лёд, и это было здорово. Сейчас ему нужно отдохнуть», – цитирует тренера Yahoo! Sports.