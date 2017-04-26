Шалаев: «Авангард» выполняет обязательства, 2 недели задержки — не проблема

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев прокомментировал информацию о задолженности по зарплате перед хоккеистами. Фигурировали сведения, что выплаты задерживаются на два месяца.

«Клуб всегда выполняет все контрактные обязательства перед игроками. Техническую задержку в две недели мы не рассматриваем как какую-то проблему. Финансовое положение «Авангарда » было и будет устойчивым. Наш владелец «Газпром нефть» делает всё необходимое для стабильности всей клубной вертикали от команды КХЛ и до детской школы.

Так, в ближайшее время наша школа получит дополнительно от компании современный дорогостоящий тренажёр для совершенствования навыков катания вне ледовой площадки. На днях мы подписываем трёхлетний спонсорский договор с «Газпром нефтью», а также заканчиваем переговоры с несколькими нынешними партнёрами о продлении сотрудничества на новый сезон. Так что финансирование клуба в предстоящем сезоне будет точно не меньше нынешнего», — цитирует функционера официальный сайт клуба.