Яшин: Олимпиада без НХЛ? Я бы не стал говорить, что это конец света

Известный хоккеист, совладелец клуба НХЛ «Лас-Вегас» Алексей Яшин высказался о решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду.

«Есть же лига, которая приняла такое решение. И что вы тут сделаете? Это решение больше не обсуждается. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн поставил точку. Хотя до этого велись переговоры, в которых участвовали МОК, ИИХФ, профсоюз игроков. Все пытались изменить ситуацию – не получилось. Может, Олимпиада не окажется такой яркой по именам игроков. Да, всегда хочется видеть всех лучших – что на чемпионате мира, что в Кубке Гагарина. Так что тут есть определённый урон. С другой стороны, без игроков НХЛ смогут проявить себя другие, более молодые ребята из Европы. Ведь об Олимпиаде мечтает любой пацан, и тут возникает великолепный шанс.

Хочешь играть в НХЛ – ты подчиняешься её законам. У тебя есть контракт, надо его выполнять. Хочешь выступать на Олимпиаде – значит, надо играть где-нибудь в Швеции или вернуться в Россию. То есть надо правильно расставить приоритеты. Если НХЛ не позволяет тебе ехать в Пхёнчхан, то покидай такую лигу – если сможешь. А то, что стороны ведут большой торг, – мне это сложно оценить. Я не знаю всех финансовых моментов. Может, есть определённые догадки. Но я не внутри переговоров, поэтому не буду делать заявления.

Вот такое решение есть. Вы назовёте это концом света? Я бы так говорить не стал. В целом я выступаю за то, чтобы в будущем профессионалы играли на Олимпиадах. Но в данной ситуации НХЛ считает, что для них неприемлемо ехать в Пхёнчхан. Решение зависит от них. Они решают. МОК с ИИХФ не смогли ничего сделать. Это очень неприятный момент. Но жизнь продолжается. Будем также болеть за сборную России вне зависимости от того, приедут в неё игроки НХЛ или нет. Надеюсь, что наши хоккеисты смогут хорошо выступить и наконец-то возьмут золото", – цитирует Яшина «Советский спорт».