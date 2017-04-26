«Авангард» продлил контракт с нападающим Хохряковым

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Петром Хохряковым. Об этом информирует официальный сайт омского клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом Континентальной хоккейной лиги рассчитано на один сезон.

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл за омскую команду в общей сложности 40 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал семь голевых передач. Хохряков был обменян в омскую команду Континентальной хоккейной лиги из СКА вместе с Антоном Бурдасовым в ходе сезона-2015/16. В обратном направлении проследовал форвард Сергей Широков.